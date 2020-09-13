SON DAKİKA | Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın transfer gündeminde hareketli günler yaşanmaya başladı. Siyah Beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ailesi ile birlikte gelirken, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlı ekip Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son iki sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de geçiren Josef de Souza, 41 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği hırslı performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.
İşte ilk açıklaması
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Josef, "İstanbul'a geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.