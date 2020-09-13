Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlı ekip Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son iki sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de geçiren Josef de Souza, 41 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği hırslı performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.





İşte ilk açıklaması

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Josef, "İstanbul'a geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





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