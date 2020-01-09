Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa açıklamalarda bulundu.
Jose Sosa şunları söyledi:
Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.
Genç oyuncular kulübümüzün hazineleri. Onların varlığını çok önemsiyoruz.
İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.
Ünal Karaman'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Hüseyin hocamıza da yardım etmemiz gerekiyor. Birlikte işimizin kolay olacağını düşünüyorum.
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