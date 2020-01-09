SON DAKİKA! Jose Sosa'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, transferiyle ve sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2020, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Jose Sosa'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa şunları söyledi:

Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.

Genç oyuncular kulübümüzün hazineleri. Onların varlığını çok önemsiyoruz.

İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.

Ünal Karaman'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Hüseyin hocamıza da yardım etmemiz gerekiyor. Birlikte işimizin kolay olacağını düşünüyorum.

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