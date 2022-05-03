Fenerbahçe , Jorge Jesus'tan gelecek habere kilitlendi. Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tecrübeli hoca ile buluşmuştu. Yenilen yemeğe Portekiz Cumhurbaşkanı da katılmıştı. İki taraf da şartlarını sunmuş, 67 yaşındaki hoca düşünmek için süre istemişti.

Ali Koç'un bayram sonrası yine Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Bu toplantıda tecrübeli hoca, son kararını iletecek. Kalabalık bir teknik heyetle çalışan Jesus'un yıllık maliyeti 10 milyon Euro'yu buluyor. Portekizli çalıştırıcı 3 yıllık anlaşma istiyor.

Taraftarlar harekete geçti

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup takımda kalmasını isterken bir grup taraftar ise dün Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı. Sarı-Lacivertliler, sosyal medyada 67 yaşındaki Portekizli hoca için kampanya başlattı. Bu etiket kısa sırada Twitter'da üst sıralara yükseldi.

Sabah







