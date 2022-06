Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, 1 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törene; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve davetliler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendileri için zor bir karar olduğunu ifade ederek, "Ancak bu karar birdenbire nisan ayında mayıs ayında filizlenen karar olmadı. Sezonu bir kez daha istediğimiz noktada bitiremedik. Son 18 haftanın İsmail hocayla lideri olsak da arada geçen süreçte yaşadıklarımız ve neticesinde sezonu bitirmemiz hedeflediğimizin uzağında kaldı. İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü yarın kongre üyelerimizin önünde yapacağız. Orada duygu ve düşüncelerimizi sizlere aktaracağım. Geldiğimiz nokta itibarıyla aralık ayı sonu ocak ayı başı imkanlarımızın el verdiği çerçevede a plus dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail hocayla da ilk oturduğumuzda da açık ve net şekilde ifade etmiştim. Alternatiflerin bir tanesinde hocamız söz konusu hocayla birlikte çalışacaktı. Ancak Jesus ile yaptığımız ilk görüşme Benfica ile ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O aşamada kendisi bırakın hocalık alternatifini, futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatif yolumuzda her geçen gün daha kuvvetleniyordu. Ama işte bu futbol. Yolda yollar bazen değişebiliyor. Nisan ayı itibarıyla Jesus ile görüşmelerimiz daha da sıklaştı. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla eski yöneticimiz Emre Can'ın da katkıları oldu. Kendisi ve oğlu Eren sık sık Portekiz'e gidip gelip hocayla tanışıyorlar. Biz gidip geliyoruz. Mayıs ayının başlarına doğru daha somutlaşmaya başladı" diye konuştu.

"BİR TÜRK TAKIMININ GETİREBİLECEĞİ EN ÜST SEVİYE HOCAYI GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Ali Koç, Jesus'un Slavia Prag maçından itibaren sarı-lacivertli takımın bütün maçlarını izleyerek değerlendirmeye başladığını ifade ederek, "Biz bunlardan çok sonra haberdar olduk. Sonuç itibarıyla kimyamız uyuşuyor. Hocamızın Fenerbahçe'ye olan ilgisi büyüklüğü tarihi ne ifade ettiği ve belli bir süredir şampiyon olamaması ve tekrar tarih yazma arzusu hocanın ilgisini çok daha çekiyor. Bugün huzurlarınızda dünya çapında veya bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu, sevincini, güvenini ve geleceğe dair sunduğu umut ışık her şeyi bir araya koyduğumuzda burada olmaktan sizlerin arasında olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE, CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA HER KULVARDA MUTLU SONA ULAŞACAKTIR"

Fenerbahçe'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılında sadece futbolda değil her kulvarda mutlu sona ulaşacağını dile getiren Ali Koç, "Hocamızın başarısı istatistikleri aldığı kupaları konuşmaya gerek yok. En önemlisi her zaman 2 puan averajın üstünde olması. Hocamızın bizi beklentilerimizi hedeflerimizi ve şanlı camiamızı tanıması bizim işimizi kolaylaştırdı. Çok fazla talibi vardı o da kendi has üslubu ve stiliyle bize hiç renk vermeden derinlemesine bütün önündeki fırsatları inceledikten sonra bizlerle olmaya, ülkemizin yüzüncü yılında Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmaya karar verdi" ifadelerini kulandı.

"HOCAMIZ 1 YILLIK ANLAŞMA YAPMAK İSTEDİ"

Jorge Jesus'un 3 gündür İstanbul'da olduğunu kaydeden Ali Koç, "Stadımızı gezdi, kulübün ofislerini gezdi. Samandıra'ya gitti birkaç saat harcadı. Çok enteresan geri bildirimleri oldu. Fenerbahçe'nin imkanlarının en üst seviye olan kulüplerden daha iyi seviyede olduğuydu. Samandıra'da yaptığı tespitler, duvarlarda olması gereken şeyler, fitness odasındaki makinaların konumundan, duvarda olacak resimlerden, otobüsün dizaynına kadar bize ev ödevlerini verdi. Biz de hepsini ayın 13'üne kadar, geri kalanları da sezon başlamadan tamamlamayı arzu ediyoruz. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Tek sebebi gittiği her yerde 1 yıllık çalışıyor. Hocamız Fenerbahçe ile ilgili şampiyonluk yaşadığında buraya olduğu bağlılığı güçlenecektir bundan hiç tereddüdüm yok. Birkaç saat her gün toplantı yaptık önümüzdeki yılın planlamasına dair. Hocamız ona göre eksik bölgeleri ve bu eksik bölgelere her bir bölge için en az 5'er alternatif ve bu alternatiflerde beklentinin aksine finansal durumu bilerek yapılmış gerçekçi ulaşılabilir isimler. Bu isimlerin hiç biri basında yok" dedi.

"TARAFTARIN ANLAYIŞLA KARŞILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları organizasyonun hocanın karar vermesinde etkili olduğunu dile getiren Ali Koç, "Bu sebeple biz taraftarlarımız önünde imza töreni yapıp yapmama konusunu düşündük. Genelde benim şahsen tarzım değil ama çok düşündük. Ama bugüne kadar buraya gelip büyük şovlarla imza atan çoğunlukla oyuncuların başarılı olmadıklarını gerçek olarak not ettiğimiz için toteme inanan biri olarak ve bir de stadımızın bir kısmının tadilatta olmasından dolayı bu toplantıyı bu şekilde yapmaya karar verdik. Taraftarın anlayışla karşıladığını düşünüyorum. Hocamızla mümkün olan ilk idmanı taraftara açık tribünler önünde yapmak istediğini ifade etti. Biz çok daha büyük şov seviyesinde etkinlikler yapabilirdik. İnsanları polisleri meşgul etmeyecek bir şekilde yapmaya karar verdik. Esas sonucu sahada alacağız" şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIMIZ BAŞARDIĞIMIZ İŞTEN ÇOK MUTLUYUM"

Ali Koç, kendisi açısından ümitsizliğe düşecek durum olmadığını ifade ederek, "İsmail hocanın performansını gördükçe arzuladığımız hedeflediğimiz en üst düzey hoca getiremezsek İsmail hocaydı B planı. İsmail hocanın 18 haftada başardığı müthiş bir performans. Jesus ile olmayacak, öteki tarafla olacak gibiydi ama tersine döndü. Yaptığımız başardığımız işten çok mutluyum. Önemli olan sahadaki sonuçlar. Hocamızın bence en etkilendiği nokta da camianın büyüklüğü, tarihçesi ve tutkulu taraftarı. Tutkulu taraftarı sadece tribünlerde değil sosyal medyada da görüyorsunuz. Taraftar öyle bir istedi ki yan yana koyduğumuz zaman hocamızda fırsatı değerlendirmeye değer bir fırsat olarak gördü ve sonrasında da birbirimizi tanıdıkça olabileceği noktaya getirdik" dedi.

"KİM'İ TAKIMDA TUTMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ali Koç, Jesus'un ikinci yarı en sık oynayan kişilerin takımda tutulmasını istediğini belirterek, "Kendisi de ifade ettiği gibi 'takım kadrosunu güçlendirmek için 3-4 yeni transfer gerekli' dedi. Bu durum mutlu etti. Kim, Crespo, Rossi hepsine ilgi yüksek. Rossi'yi ve Crespoyu alırken 'nereden buldunuz' demişlerdi. Crespo da Rossi de kendini gösterdi. Kim Min-jae de Pereira'nın bize tavsiyesidir. Hocamızın bize önerdiği isimlerdi. Kim Min-jae'yi tutmak zor. O da talihsiz bir sakatlık yaşadı ameliyat oldu hafif koşmaya başladı. İnşallah kampa yetişecek. Tutmak için elimizden geleni yapacağız, dünya çapında oyuncu. Bu tarz oyuncular fazla yok. Sadece futbol değil karakter olarak da tam savaşçı biri. Gelen teklifler var bu teklifleri inşallah değerlendirmek durumunda kalmayız. Hocamızın da düşüncesi bunları tutalım ama öyle bir absürt teklif gelebilirdi ki değerlendirmek zorunda kalırsınız ama yerlerini doldururuz demişti. Transfer listesi çok enteresan. Aynen bizim durumda olan kulüplerin ihtiyacında liste. Bir Crespo'lar Rossi'leri konuşabileceğimiz tarzda liste. En azından her iki tercihi inşallah gerçekleştiririz" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN KÖTÜ FEDERASYONUNUN BIRAKTIĞI İKLİM VAR"

Finansal Fair Play konusunda iyi bir noktada olduklarının altını çizen Ali Koç, "Mart ayında görüşmemiz olacaktı. Biz hep görüşüyoruz da resmi görüşme için temastayız. Bu sene geçmiş yıllara nazaran manevra alanımız çok daha geniş olacak. Harcama limitlerine gelince. Bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonunun bıraktığı iklim var. Hem ekonomik hem de bir şehir odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. Onun için TFF seçimlerinde yarınki konuşmamda daha net ifadelerle anlatmaya çalışacağım. Koskoca 84 milyon kişinin yaşadığı ülkede 1 aday var. Bulamıyorsak hakikaten bizim ayıbımızdır. Ama ekonomik açıdan baktığımız zaman harcama limitleri lisans kurulunda olmak istemezdim. Nasıl hesaplayacaklar. Enflasyon, TL'nin durumu, yayıncının daha belirlenmemesi gibi konulardan dolayı onlar nasıl hesaplayacak bilmiyorum. 13 Haziran, Allah'ın izniyle 10 gün sonra sezonu açacağız. Yabancı sayısının ne olacağını bilemiyoruz. Harcama limitinin ne olacağın bilmiyorum ve transfer planlamaları yapmak zorundayım. O yüzden sevgi limit tanımaz sloganındaki elimizden geleni yapacağız onlar rakamları kuralları belirleyecekler. Hakikaten sizlerin hop oturup hop kalkıyor olması lazım. İçinde bulunduğumuz durum zaten iyi değildi. Bugün geldiği nokta itibarıyla daha kötü durumda. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"JESUS YURT DIŞI KAMPI İSTEMEDİ"

Ali Koç, Jesus'un yurt dışı kampı istemediğini sözlerine ekleyerek, "kamp dönemini Samandıra ve Topuk Yaylası'nda tamamlayacağız" dedi.

JORGE JESUS: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Sözlerine Türkçe 'hazır mısınız' diye başlayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük guru olduğunu ifade ederek, "Ben buraya Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri biliyordum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızı gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Bende işime tutkuyla bağlıyım. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Umarım mutlu olur beklentileri karşılayabilirim. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"BENFİCA İLE BURADAKİ MAÇ HİÇ KOLAY OLMADI"

Jesus, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için zorlu bir yarı finaldi Benfica için. O seneki Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Burada oynadığımız maç hiç kolay olmadı. Futbolda biraz şansta lazım, o turda şans bizim lehimize oldu. O yarı final maçları benim hafızamda yer ediyor. O maçların sonunda finale çıktık" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR SİSTEMİM YOK"

Kendisinin tek bir sistemi olmadığını kaydeden Jesus, "Her hocanın A ve B planı olması lazım. Sistem çok önemli ama başka önemli şeylerde var. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Sizim elinizdeki oyuncular için elinizdeki sistemi değerlendirmeniz önemli" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAKİ HERKESİ BİREYSEL ANLAMDA ÇOK İYİ BULDUM"

2 aydan fazla bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini dile getiren Portekizli teknik adam, "Takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi buldum. Min-jae Avrupa'daki takımların isteyeceği oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak. Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

"MESUT ÖZİL İLE İLGİLİ ALINAN KARARA DEVAM EDECEĞİM"

Futbolda geçmişte başarılan şeylerin çok önemli olduğunu ifade eden Jesus, "Hocalar oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" diye konuştu.

"ALACAĞIMIZ BAZI OYUNCULAR TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA TANINMIYOR OLABİLİR"

Jesus, takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu dile getirerek "Alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir, Crespo gibi. Futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz, önemli olan kaliteyi arttırmak. Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Gerçekten kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık. Maddi şartlar imkanında elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Jesus, sarı-lacivertli takımdaki gerekli gözlemleri yaptıklarını ifade ederek, "Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Bu transfer döneminde ofansif anlamda üreticilik katacak oyuncular katılacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla birleştirmeniz gerekiyor. Yetenekli oyuncunun sahaya yeteneği yansıtması lazım. Bize ön bölgede çözüm olabilecek şov kısmını yansıtacak oyunculara odaklanacağız" diye konuştu.

"PORTEKİZ DIŞI HER TAKIMDA 1 YILLIK KONTRAT YAPARIM"

Fenerbahçe'nin sahip olduğu şartların en üst seviyede olduğunu kaydeden Portekizli teknik adam, "Bende şanslıyım ki hep büyük takımlarla çalıştım bu kıyası yapabiliyorum. Hocaların kötü sonuç almak için bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar için her alana sahibiz. Portekiz dışı her takımda 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon süresidir hem kulüp hem başkan hem antrenör için. Benim için önemli olan şey sportif kısmı. 1 yıl sonra işler yolunda giderse kontratı yenileriz. Bu yeni bir durum değil" dedi.

"BENİM İÇİN KIRMAK İSTEDİĞİM BİR DURUM 15 YILDIR YABANCI HOCANIN ŞAMPİYON OLAMAMASI"

Portekizli teknik adam hakemler ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Hakemler konusunda aslında bu tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli problem. Tutku görüşleri etkileyebiliyor. Ben Türkiye'de çok kaliteli hakemler olduğunu biliyorum, hiçbir zaman sonuç istemediğimiz gibi olduğunda onlara suç atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum bunu gerekçe olarak göstermem. Benim için kırmak istediğim bir durum 15 yıldır yabancı hocanın şampiyon olamaması" diye konuştu.

"YAKLAŞIK OLARAK 6-7 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ"

İçinde bulunulan durumum hiçbir takım için kolay olmadığını ifade eden Jesus, "Milli takımlar maç yapıyor, Türkiye milli takımı da maçlar oynayacak. Totalde 5 haftamız olacak ilk maç öncesinde. O maç bizim için çok önemli olacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi. O maçlar zorlu oluyor. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 18-19 temmuz ne zaman oynayacaksak en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacaktır. Biz hazırlık döneminde hem antrenmanlar hem de maç yapmak istiyoruz. İlk hafta pek fazla sayılmaz milli takımda olacak oyuncular olacak. Yaklaşık olarak 6-7 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

"ALEX İLE GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM"

Jesus, Alex'in Fenerbahçe'de büyük bir tarihi ve geçmişi olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: "Bu kulüp için idol. Ben de Brezilya'da çalıştım. Alex arkadaşlarımdan biri, gelmeden önce konuştum. Alex'in burada bırakmış olduğu iz çok önemli. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"İSMAİL KARTAL İLE KONUŞMA FIRSATIM OLMADI"

İsmail Kartal ile konuşma fırsatı olmadığını ifade eden Jesus, "Kendisi başarılı bir şekilde tamamladı. Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi bir fark yarattı. Bizim yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Jorge Jesus ile Ali Koç, resmi sözleşmeye imza attı. Son olarak Portekizli teknik adam, Fenerbahçe formasını imzaladı.