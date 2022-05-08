Fenerbahçe 'de Jorge Jesus bekleyişi sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getirmek istedikleri tecrübeli teknik adam, tatil için bulunduğu Brezilya'da sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.





SporTV'de "Bem, Amigos!" programına konuşan Jorge Jesus, Nisan ayından bu yana tatilini sürdürdüğü Rio'da Fenerbahçe ile anlaşma konusunda bulunulan noktayı da net şekilde ifade etti. Portekizli teknik adam, ülkesine döndüğünde durumun netlik kazanacağını belirtti.

"Fenerbahçe, Portekiz'e dönmemi bekliyor"

Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini aktaran Jesus, "Portekiz'e döndüğümde hayatımla ilgili ne yapacağım konusunda konuşmaya başlayacağım. Fenerbahçe de Portekiz'e dönmemi bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama kararlar almaya başlamam gerekecek" ifadelerini kullandı.