Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... Trabzonspor'un 2016-2017 sezonunun devre arasında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Joao Pereira, ilerleyen yaşına rağmen istikrarı ile ön plana çıkmış ve takımın değişilmez isimleri arasına girmişti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu Bordo-Mavili takımda kaldı.

İsmi La Liga ekipleri ile anılan tecrübeli oyuncu, Karadeniz ekibi ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Bordo Mavili forma altında 105 resmi maça çıkan Pereira, 3 gol,13 asistlik bir performans sergiledi.





'Geldiğim ilk günden beri hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım'

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Pereira, "Sözlerime başlarken başkanımıza, hocamıza ve bana güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor ile ilk kontratımı imzalarken bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Kulübe geldiğim ilk günden beri hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnsanların bunu fark ettiğini yeni sözleşme teklif ederek gördüklerini düşünüyorum. Takımımız yıllardır daha iyisini yapmaya çalışıyordu. Bu sezon da tarihi bir hedefin peşindeyiz. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde geçerek hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.





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