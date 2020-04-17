Son dakika | Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius gibi kulübe ihtar çeken Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'in bu ihtarı; ayrılık için değil, geçmişe yönelik üç aylık maaşını garanti altına almak için çektiği öğrenildi.

17 Nisan 2020, Cuma 08:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından Jeremain Lens de kulübe ihtarname yolladı. Ancak Hollandalı yıldızın amacının Karius gibi ayrılık olmadığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun 3 aylık alacaklarını FIFA nezdinde garanti altına almak adına, kulübe ihtar çektiği belirtildi. Yaklaşık 650 bin Euro'su içeride olan tecrübeli isimle yapılan görüşmede fesih konusunun konuşulmadığı ve problemin çözüldüğü kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, bu sezon 2.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu.


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