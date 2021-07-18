Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Larsen ve kulübü Udinese ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

3 milyon Euro civarı bonservis...

İtalya Serie A ekibi Udinese ve Danimarka Milli Takımı giyen Larsen için kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Galatasaray'ın bu rakamı 3 milyon Euro'lara cektiği belirtiliyor.

1 yıl sözleşmesi vardı

Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşma sağladı. Udinese ile 1 yıl sözleşmesi bulunan sağ bekin yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yendin de kalmak istiyor!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin kısa süre içinde kök hücre ameliyatı olması ve sezonun ilk yarısında forma giyememesi bekleniyor. Ayrıca devre arasında transfer edilen Yedlin'in durumu ise merak konusu. Nevcastle United'tan transfer edilen ABD'li oyuncu Galatasaray'da kalmak ve forma savaşı vermek istiyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



