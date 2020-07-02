İspanyol devi Barcelona, Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe Beko'nun da istediği Litvanyalı koç Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı. Jasikevicius, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'nun, Obradovic'in 1 yıl dinlenme kararı almasının ardından, veliahtı olarak gösterilen Sarunas Jasikevicius ile anlaştığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan Litvanyalı efsane, düşük bütçeli Zalgiris Kaunas ile EuroLeague'de önemli başarılara imza atmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam katıldığı televizyon programında " Maurizio Gherardini kaldı. O da başarımızın temel direklerinden biridir. Hummalı bir çalışma yapıyor. Bu işi kafasına koymuş. İleriye dönük olarak konuştuğumuz kişiler var. Açıklamalarımız çok yakında olabilir. Šarūnas Jasikevičius gelecek vaat eden hocalardan biri Avrupa’da. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun çok iyi bir isim olacak." açıklamasını yapmıştı.

Barcelona'nın geçtiğimiz gün Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu sürpriz bir şekilde kaybetmesinin ardından tecrübeli koç Svetislav Pesic ile yollar ayrılmış, Jasikevicius'ta ibre Fenerbahçe'den İspanyol devine doğru dönmüştü.

Barcelona'nın resmi açıklamasının ardından Fenerbahçe Beko'da Gherardini'nin görüşülen diğer koçlardan birinde karar kılması bekleniyor.











