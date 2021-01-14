James Harden, resmen Brooklyn Nets'e takas oldu. Harden; eski takım arkadaşı Kevin Durant ve Kyrie Irving ile birlikte NBA'in en önde gelen skorerlerinin bir arada yer aldığı bir yapıda yer almaya hazırlanıyor.

Brooklyn Nets ile Houston Rockets arasındaki takas, Cleveland Cavaliers'ın da dahil olması ile gerçekleşti. Brooklyn Nets, Jarrett Allen ve Taurean Prince'i Cleveland'a yollarken Caris LeVert ve Rodions Kurucs'u da Houston Rockets'a verdi. Houston Rockets, Brooklyn Nets'ten 3 tane ilk tur draft hakkı (2022, 2024, 2026) ve 4 tane ilk tur draft hakkı değişimi (2021, 2023, 2025, 2027) aldı. Houston, Cleveland'dan ise DAnte Exum ve Milwaukee'den gelen 2022 ilk tur draft hakkını alırken Brooklyn Nets de Cleveland'dan 2024 ikinci tur draft hakkını aldı.

Takasa son olarak Indiana Pacers'ın dahil olması bekleniyor. Houston'dan Caris LeVert'ü alacak Indiana karşılığında ise Oladipo'yu yollayacak. Ayrıca Indiana'nın bir adet ikinci tur draft hakkı alacağı belirtiliyor.