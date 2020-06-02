SON DAKİKA | Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda

2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezon adına da transfer girişimlerini hızlandırmış durumda. Gündeme gelen son isim Pakhtator'dan Jaloliddin Masharipov oldu.

Championat Asia, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtator'da forma giyen Masharipov'un Trabzonspor'a transfer olmak istediğini belirtirken oyuncun için istenen bonservis bedelini de açıkladı.

Kulüple temasa geçen Özbek sitesi, 6 milyon Euro'luk bonservis iddialarını yalanlattı ve oyuncu için 2 milyon Euro istendiğini belirtti.

Masharipov'un da Trabzonspor'da forma giymek istemesi nedeniyle transferin makul bir ücretle sonlandırılabileceği aktarılmakta.

Şota'nın önerisiyle Trabzonspor'un gündemine geldiği belirtilen oyuncu, 2020 yılında takımıyla çıktığı 5 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.