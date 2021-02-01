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SON DAKİKA! İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, AFAD bir dakika sonra 4.8 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu açıkladı.

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