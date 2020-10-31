SON DAKİKA | İzmir yarışları ertelendi

TJK'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"31 Ekim Cumartesi İzmir yarışları ertelendi

30 Ekim’de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeni ile maalesef vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Vefat edenlere Allahtan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Bu nedenle, bugün İzmir Şirinyer Hipodromunda yapılması planlanan yarışlar Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir."



