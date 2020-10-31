Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü. Bakan Pakdemirli, kadına, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi. Enkaz altındaki Buse'ye ulaşmaya çalışan Bakan Pakdemirli; Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyor musun?

Bakan Pakdemirli, Buse'ye, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi. Buse'nin, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

Buse Hasdemir ve Günay Özışık enkazdan kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir, 9.5 saat sonra kurtarıldı. İzmir'de 285 Sokak'ta 15 yaşındaki Günay Özışık ise yaklaşık 9 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı.