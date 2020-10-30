Son dakika! İzmir deprem... Amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan çıkarıldı

İzmir deprem son dakika haberi... Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

30 Ekim 2020, Cuma 23:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! İzmir deprem... Amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan çıkarıldı

Bayraklı ilçesi 258. Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.

Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, 1593. Sokak’ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.


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