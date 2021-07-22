Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, flaş bir ismi kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda oynayan Andrea Poli'yi transfer ettiğini açıkladı ve İtalyan orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''

Serie A kariyerinde 300 maça çıktı

İtalya Serie A kariyerinde 300 maça çıkan İtalyan orta saha bu karşılaşmalarda; 15 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. Poli; Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.







