Son dakika! İtalyan orta saha Andrea Poli, resmen Antalyaspor'da
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda oynayan Andrea Poli'yi kadrosuna kattığını açıkladı ve İtalyan orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, flaş bir ismi kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda oynayan Andrea Poli'yi transfer ettiğini açıkladı ve İtalyan orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''
Serie A kariyerinde 300 maça çıktı
İtalya Serie A kariyerinde 300 maça çıkan İtalyan orta saha bu karşılaşmalarda; 15 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. Poli; Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.