İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan orta saha Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devi Alanya ekibiyle transfer görüşmelerine başladı.

Alanya 10 katı kazanacak!

Bakasetas'ı sezon başında AEK takımından 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Alanyaspor İtalyan devi Lazio'dan bu transfer için 5 milyon Euro talep etti. Bakasetas transferi için ısrarcı olan Lazio'nun sezon bitmeden Alanya ile söz kesmesi bekleniyor.

Bakasetas şov yaptı...

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 maça çıkmış ve 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Bakasetas'ın güney ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alanya satmaya devam ediyor!

Süper Lig'de son dönemde en büyük satışları gerçekleştiren Alanyaspor Bakasetas ile bu geleneğini devam ettirecek.

Hasan Çavuşoğlu yönetimindeki Süper Lig ekibi daha önce sattığı 4 oyuncudan kasasına büyük kazanç sağlamıştı.

- Vagner Love | Beşiktaş 4 milyon Euro

- Emre Akbaba'yı | Galatasaray 4 milyon Euro

- Merih Demiral | Sassoula 7.5 miyyon Euro

- Lucas Villafanez | Monacras 2 milyon Dolar

- Bakasetas | Lazio 5 milyon Euro (Bekleniyor)

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr