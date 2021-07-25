Son Dakika: İşte yeni Galatasaray! 3 isimle yollar ayrılacak!

Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim’in “Futbolcuların artık geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız” söylemini resmiyete döktü. Şu ana kadar kadrosunu 6 yeni transferle güçlendiren sarı kırmızılı kulübün imza attırdığı oyuncuların yaş ortalaması 25.1 oldu. Takımını gençleştirmek ve yaş ortalamasını düşürmek isteyen Fatih Terim, tercihlerini de buna göre yaptı. Galatasaray, takımın yaş ortalaması ile birlikte maliyetini de düşürmek isterken ‘mali kriterlerinden’ de taviz vermedi. Nitekim en yüksek ücretli transfer , 1.7 milyon Euro alan Hollandalı Patrick Van Aanholt oldu.

Hedefte iki orta saha var

Şu ana adar transferde Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt’u kadrosuna katan Galatasaray’da değişim hızla sürecek.

Sağ bek, sol bek ve 10 numara transferlerini tamamlayan Galatasaray’da yönetim, uzun süredir mesai harcadığı orta saha takviyelerini resmiyete dökmek istiyor. Yani sarı kırmızılılar için sırada 22 yaşındaki Gedson Fernandes ile 23 yaşındaki Berkan Kutlu var.

Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği bu iki orta saha oyuncusu da takıma katılırsa, hedeflenen ilk 11’in yaş ortalaması ise 25.18 olacak.

Stopere takviye aranıyor

Sarı kırmızılı takımda inşa edilmeye çalışılan yeni muhtemel 11’de 30 yaş üzerinde tek isim kaleci Fernando Muslera olacak. Gedson, Taylan, Berkan, Cicaldau ve Kerem’in sıklıkla forma giymesinin beklendiği orta saha hattının yaş ortalaması sadece 23.4 olacak.

Bu sayede Terim, genç, dinamik, pres gücü yüksek ve önde baskı kuran Galatasaray takımını oluşturma hedefinde… Galatasaray’ın bir sonraki adımı ise stoper takviyesi olacak.

Yönetim Christian Luyindama’nın yerine stoperde direkt 11’de oynayabilecek potansiyelde bir futbolcu takviyesi düşünüyor. Böyle bir isim alınırsa Luyindama için teklifler değerlendirilecek.

YAŞI YÜKSEK iSiMLER GiDECEK

Galatasaray’da ‘gençlik operasyonu’ sadece yeni transferlerle sınırlı olmayacak. Fatih Terim’in kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşılarak ‘genç, başarıya aç, rekabet düzeyi yüksek, dinamik’ bir kadro oluşturulacak. Yaşları ve maliyeti yüksek 35 yaşındaki Radamel Falcao, 34 yaşındaki Ryan Babel ve 31 yaşındaki Sofiane Feghouli ile yollar ayrılabilirse, yaş ortalaması daha da düşecek. Öte yandan Alanya Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, G.Saray’ın gündemindeki Berkan Kutlu için “Başka kulüplerin de ilgisi vardı ama G.Saray ısrarcı oldu” dedi. (Hürriyet)