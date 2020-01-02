SON DAKİKA! İşte VAR'sız Süper Lig puan durumu

Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk yarı sona erdi, 2. yarıda büyük bir heyecan futbolseverleri bekliyor. Birçok takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligin zirvesinde ise Sivasspor var. Peki, "VAR olmasaydı" puan durumu nasıl olurdu? Yazarımız Deniz Çoban, VAR'sız ilk yarı puan durumunu hazırladı. Ligin zirvesinde yine Sivasspor var ama diğer sıralamalar büyük ölçüde değişiyor.

02 Ocak 2020, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İşte VAR'sız Süper Lig puan durumu

Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk yarı sona erdi, 2. yarıda büyük bir heyecan futbolseverleri bekliyor. Birçok takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligin zirvesinde ise Sivasspor var. Peki, "VAR olmasaydı" puan durumu nasıl olurdu? Yazarımız Deniz Çoban, VAR'sız ilk yarı puan durumunu hazırladı. Ligin zirvesinde yine Sivasspor var ama diğer sıralamalar büyük ölçüde değişiyor. İşte VAR'sız puan durumu!

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