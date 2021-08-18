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Son dakika! İşte Sörloth'un yeni adresi

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor. Norveçli golcüyü Fenerbahçe de uzun süredir kadrosuna katmak istiyordu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 08:16 Son Güncelleme:
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Son dakika! İşte Sörloth'un yeni adresi

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor. Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak.

Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.

Sabah


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