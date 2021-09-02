Orta saha takviyesi için uzun süredir çalışma yürüten Beşiktaş , sonunda büyük bir bomba patlattı ve Miralem Pjanic'i Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladı. Siyah Beyazlı ekip, Katalan devinin geçtiğimiz sezon Juventus'tan 60 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Boşnak yıldız için kiralama bedeli ödemeyecek.

2 milyon 750 bin Euro kazanacak

Barcelona'nın yaşadığı büyük bir mali kriz nedeniyle Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Pjanic'in Siyah Beyazlı ekipte kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. 31 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Beşiktaş'tan net 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Pjanic’in maaşının kalan kısmını Barcelona karşılayacak.

Yaşadığı mali kriz nedeniyle Lionel Messi ve Griezmann’ı kaybeden Barça, vergilerle birlikte senelik maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan Boşnak oyuncuyu da gözde çıkarmak zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi etkisi

Katalan devi, geçtiğimiz sezon vergilerle birlikte senelik maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan Pjanic'i 60 milyon Euro bonservisle Juventus'tan kadrosuna katmıştı. Siyah- Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olması da bu transferi mümkün kılan en önemli etken oldu. 2020-21 sezonunda Barcelona formasıyla 30 maça çıkan Bosna Hersekli yıldız, gol veya asist katkısında bulunmadı.

Yakup Çınar / Fanatik ÖZEL



