Sarı-Lacivertliler’in sürpriz bir şekilde başlattığı Mesut Özil ataığında önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Türk asıllı Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yapılan plana göre Mesut ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanacak ve maaşının büyük bölümünü Arsenal’ın ödemesi sağlanacak. Sezon sonunda boşa çıkacak olan dünyaca ünlü yıldızla senelik 5 milyon Euro’dan 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atılacak. Bu anlaşma için taraflar arasında artık teknik ayrıntılar kaldı. Transferin bir an önce bitmesi için gereken şey ise Fenerbahçe ve Mesut Özil’in Arsenal ile anlaşma sağlaması.

Sadakat bonusu var

İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar olan haftalık 350 bin Pound’luk maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır. Ancak başka bir ayrıntı daha var. Mesut eğer Arsenal ile olan sözleşmesini tamamlarsa 1 milyon Pound sadakat bonusu da alacak. Yıldız futbolcu bu nedenle mutlaka kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelip, sezon sonunda da bu bonusu kazanmak istiyor. İngiliz ekibi ise bu konuda çekimser. Transferde son yılların en büyük bombasının patlaması için artık Arsenal’ın vereceği karar bekleniyor.





Veda gibi açıklama

Mesut’un dün gece Londra’daki çocuklar için düzenlediği yemek projesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımın son cümlesi dikkat çekti. “Bu şehrin bana verdiği her şeye minnettarım” ifadeleri veda cümlesi olarak yorumlandı.

Arteta: En iyi çözümü bulacağız

Arsenal Menaceri Mikel Arteta, Newcastle maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Alman yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu. Arteta, “Açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Şu anda başka kulüpler ile pazarlık yapmakta özgür. Yakın gelecekte kendisi için en iyi durumun ne olduğuna karar vereceğiz. Elbette oyuncu ve menaceriyle birlikte, herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Herkes oynamak ister’

Mesut’un uzun süredir futbol oynamadığına dikkat çeken genç teknik adam, “Bence her oyuncu futbol oynamak istiyor. Bu yüzden bu mesleği seçtik. Bu işi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Oynamayan her oyuncu için zor bir durum. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağı netleşir” dedi.







