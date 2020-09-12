Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Norveçli oyuncu milli maçlar nedeniyle ayrıldığı Trabzon'a henüz dönmedi. Bordo-Mavililer yaptığı açıklamada Sörloth'un Leipzig'den bir teklif aldığını ve kulübün çıkarları doğrultusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 61saat.com'un haberine göre daha önce Trabzonspor'a 17+3 milyon Euro ve 18+5 milyon Euro'luk teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Sörloth'un Alman ekibinden garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmenin de 5 yıllık olacağı aktarıldı. Golcü oyuncunun sözleşmesinde de 70 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi planlanmakta.

İki sezonluğuna kiralandığı Trabzon'da, ikinci sezonunu henüz bitirmeyen Sörloth'un satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Trabzonspor ile bonservisinin bulunduğu Crystal Palace kulüplerinin Leipzig'in önerisini nasıl paylaşacakları konusunda görüşmeler yaptıkları belirtilmekte. Norveçli golcünün 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu, Trabzonspor formasıyla 2020-21 sezonundaki maçların %50'sinde ilk 11'de başlaması ile devreye girecekti.