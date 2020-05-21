Son dakika! İşte küme düşmenin kaldırılmasını isteyen takımlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de kalan 8 haftanın 12 Haziran’dan itibaren oynanması yönünde planlama yapmıştı.

Dün TFF Yönetim Kurulu ile Kulüpler Birliği, video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. 14.00’da başlayan görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından ilk açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir’den geldi.

‘Düşme kalksın talebi’

Özdemir, “18 Süper Lig kulübünün desteğiyle liglerin 12 Haziran’da başlaması konusunda anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin, Rize, Ankaragücü, Kayseri, Kasımpaşa, Konya, Gençlerbirliği ve Yeni Malatya oldukları öğrenildi.

‘Sorun yaşamayacağız’

Nihat Özdemir ayrıca kulüplerin finansal anlamda zor durumda olduğuna dikkat çekerek, “Seri toplantılarla kulüpleri ekonomik yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız. Bunları sizlerle de paylaşacağız. Koronavirüsle mücadelede başarılıyız. İnşallah futbolda da sorun yaşamayacağız” dedi.