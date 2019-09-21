Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Çenesinden ameliyat olan Belhanda ile Feghouli ve Selçuk kadroya dahil edilmedi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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