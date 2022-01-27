Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Galatasaray 'da sergilediği performansla Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının sevgilisi olan Gedson Fernandes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinin bir süre için tıkandığı fakat çözüme yakın olunduğu öğrenilirken Sarı Kırmızılılar'ın yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Benfica'ya 1 milyon Euro, Gedson'a 2.4 milyon Euro

Galatasaray Yönetimi, uzun uğraşlar ve sıkı pazarlıklar sonucunda Gedson'a tekrar Sarı Kırmızılı formayı giydirmek istiyor. 1.5 yıllık kiralık teklifi yapan Aslan, Benfica'ya 1 milyon Euro, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna ise sözleşme süresi boyunca 2.4 milyon Euro önderdi.

Geçtiğimiz sezon ara transferin son günü 500 bin Euro'ya kiralanan Portekizli, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurmuştu.

Opsiyonun zorunlu olmasını istiyorlar

Galatasaray, sözleşmeye zorunlu olmayan 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Benfica ise bu opsiyonun zorunlu olması taraftarı. Gedson'la anlaşan Aslan, Portekiz ekibi ile opsiyon konusunda mütabakata varması halinde genç oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

Benfica'ya geri dönüşünde aradığını bulamayan Gedson Fernandes, üç lig maçında sadece 47 dakika forma giyebildi.

Ülkesinde verimli bir dönem geçiremedi

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan, bu sezon başında ise Benfica'ya geri dönen Gedson, ülkesinde verimli bir dönem geçiremedi. Sadece 3 maçta 47 dakika süre alabilen 23 yaşındaki oyuncu, skor katkısı veremedi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Portekizli, Süper Lig ’de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yaptı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Yakup Çınar / Fanatik Özel