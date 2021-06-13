Sarı-lacivertlilerde Ali Koç’un başkanlığında 3 yıllık bir süreç daha başlıyor. Artık hoca değişikliği istemeyen Başkan Koç, 3 ana branşta kalıcı isimlerle yola devam etmeyi planlıyor, Süper Lig ve Euroleague zaferleri amaçlıyor.

Fenerbahçe ’de Başkan Ali Koç ile yeni bir 3 yıl daha başlıyor. 25-26 Haziran’da gerçekleşecek kongrede yeniden başkan seçilmesi beklenen Ali Koç, hedeflerini netleştirdi.

3 yıllık ilk süreçte sportif açıdan beklentilerinin uzağında kalan Başkan Koç, yeni dönemde daha sağlam yere basmak istiyor. Artık çok sık hoca değişikliği istemeyen Fenerbahçe Başkanı, önemli şampiyonluklar hedefliyor.

Futbol, erkek ve kadın basketbolu 3 ana branş olarak belirleyen Ali Koç ve ekibi, camiayı sevindirecek hamleler yapmayı amaçlıyor.





Futbolda tecrübeli ve artık kalıcı bir teknik direktörle yola devam edilmesi amaçlanıyor. İlk 3 senede ciddi sirkülasyon yaşandı. Şimdi ikinci 3 senede bu durum tekrarlanmayacak. İlk ana hedef de Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi katılımı olacak.

Erkek basketbolda da kalıcı bir düzen planlanıyor. Igor Kokoskov yönetiminde ilerlemeyi ilk etapta düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden yeni sezonun transferlerini bitiriyor. Gelecek sezon lig ve Euroleague’de başarı hedefleyen Fenerbahçe’nin ana amacı ise 2023’te Euroleague şampiyonu olmak.

Kadın basketbolda da hedefler artıyor. 1999’dan beri 15 lig şampiyonluğu kazanan kadın basketbol takımı, artık Euroleague’de şampiyonluk istiyor. Bu zamana kadar 5 kez Final Four oynayan sarı-lacivertliler, bu kez kupayı müzeye getirmeyi planlıyor. Bu nedenle de 3. senesine girecek coach Viktor Lapena’ya çok güveniliyor.

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Artık kupa zamanı

Ali Koç, ikinci döneminde artık sportif başarılara önem veriyor. Hem camianın kenetlenmesi hem de hasret duyulan başarılara kavuşmak için çalışmalar şimdiden başlıyor. Özellikle erkek ve kadın basketbolda vitesi düşürmek istemeyen Ali Koç, erkek futbol takımını da şampiyonluğa ulaştırmayı amaçlıyor.

Voleybol yabana atılmıyor

Sarı-lacivertlilerde erkek ve kadın voleybol takımları da boşlanmayacak. Şimdiden iki şubede hem antrenör hem de oyuncu bazında transferler yapılıyor. Kadın Voleybol takımında Zoran Terzic zaten yola devam edecek. Erkek takımında ise daha önce lig şampiyonlukları kazanan Daniel Jorge Castellani antrenörlüğe geri döndü. Orada da istikrarlı ve başarılı iki teknik kadro ile yola devam ediliyor. (Skorer)



