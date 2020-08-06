Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılanan ve özellikle Fenerbahçe tarafında adeta bir deprem etkisi yaratan ‘Harcama Limitleri’ sarı lacivertli camiada tüm iç dinamiklere harekete geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe dün yaptığı açıklamada kararı ‘Futbol gerçekleriyle bağdaşmayan bu harcama limitlerinin asla kabul edilemez ve uygulanamaz’ şeklinde yorumlarken, edinilen bilgilere göre sarı laciverli yönetim önceki gün ve dün yoğun bir mesai harcayarak yapılabilecek stratejik hamleleri masaya yatırdı. Buna göre Fenerbahçe’nin uygulaması muhtemel görünen stratejik hamleleri şöyle:

Kriterlerin değişmesi istenecek

1- Fenerbahçe yönetimi bir itiraz dilekçesi ve durumu anlatan bir yazıyla Tahkim Kurulu’na başvuracak ve harcama limitlerinin yeniden değerlendirilip düzeltilmesini isteyecek.

2- Tahkim Kurulu’ndan olumlu bir karar çıkmazsa, acil olarak Kulüpler Birliği’nin toplanıp durumun görüşülmesi istenecek. Bu toplantıda Lisans Kurulu’nun limit belirleme kriterlerinin baştan aşağı değiştirilmesini talep edilecek. Kulüpler Birliği aracılığıyla TFF üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılacak.

3- Tüm bu hamlelerle birlikte bütün taraftarların gerek sosyal medyada, gerek futbol kamuoyunda organize biçimde baskı oluşturmaları sağlanacak.

Çekilme rasyonel bir seçenek değil

4- Bütün bunlardan da bir sonuç alamazsa F.Bahçeli hukukçular devreye girecek. Konu hakkında uluslararası çapta neler yapılabileceği istişare edilecek. Ortaya çıkan tabloyla hem iç hukukla hem de uluslararası hukukta neler yapılabileceği masaya yatırılıp bir yol haritası belirlenecek.

5- Eğer Fenerbahçe tüm bu seçeneklerden de bir sonuç alamazsa Genel Kurul’a giderek kongre üyelerinden lige devam edip havuzdan çıkma konusunda yetki isteyecek. Sarı lacivertli taraftarlar çok dile getirmesine karşın ligden çekilme ise yönetimde çok rasyonel bir seçenek olarak görülmüyor.



