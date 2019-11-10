Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, tedavisi için bir süredir İspanya’daydı. Son olarak Galatasaray formasını Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 kaybedilen PSG mücadelesinde giyen ve aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao’nun, yarın İstanbul’a döneceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine Sarı- Kırmızılılar’ın sağlık heyeti tarafından devam edileceği, milli aradan da faydalanılarak, yıldız forvetin bir an önce takıma kazandırılması hedefleniyor. Bir aksilik olmaması durumunda Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında ligde oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

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