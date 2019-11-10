Son dakika! İşte Falcao'nun geliş tarihi

Son dakika haberi: İspanya’daki tedavisi süren Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı, yarın İstanbul’a dönecek. Hedef; yıldız forveti milli aranın ardından oynanacak Başakşehir maçında sahaya sürmek.

10 Kasım 2019, Pazar 06:01
- A +
Son dakika! İşte Falcao'nun geliş tarihi

Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, tedavisi için bir süredir İspanya’daydı. Son olarak Galatasaray formasını Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 kaybedilen PSG mücadelesinde giyen ve aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao’nun, yarın İstanbul’a döneceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine Sarı- Kırmızılılar’ın sağlık heyeti tarafından devam edileceği, milli aradan da faydalanılarak, yıldız forvetin bir an önce takıma kazandırılması hedefleniyor. Bir aksilik olmaması durumunda Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında ligde oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Bu haberi de okudularMustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Real Madrid'i değil bizi seçti!



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...