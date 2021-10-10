Euro 2020'de sıfır puanla dönülmesinin ardından ekibine takviye yapmak isteyen dönemin teknik direk direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na teklifte bulunmuş ama birliktelik gerçekleşmemişti. Bunun da nedeni Belözoğlu'nun 7 kişilik bir ekiple Ay-Yıldızlı takıma gitmek istemesiydi.

Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'e 7 isim önerdi

Ajansspor'da yer alan habere göre; Belözoğlu, Güneş ile yaptığı görüşmede kendisiyle birlikte milli ekibe Turgay Atay, Altay Dağdelen, Beri Pardo, Mustafa Özdemir ve Carlos Cascallana'yı getirmek istedi. Aslında Belözoğlu, 7 kişiyle gelmek istiyordu ama sunduğu ilk listeye Dolu Arslan'ı eklemedi.

Önerilen isimler ne iş yapıyor?

Belözoğlu'nun listesindeki UEFA Prı Lisanslı antrenör Turgay Altay, tam 12 yıl boyunca Aykut Kocaman ile çalıştıktan sonra bu yıl yollarını ayırmıştı. Kaleci antrenörü olarak düşünülen Altay Dağdelen de Fenerbahçe 'de 90'larda futbol oynamıştı. Dağdelen, Trabzonspor 'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Analist Beri Pardo, Fenerbahçe'yi kısa bir süre çalıştıran Phillip Cocu'nun ekibinde yer almıştı. Mustafa Ödemir ise futbol istatastiki verileri sunan OPTA'nün Türkiye temsilcilerinden.

İspanyol kondisyoner Carlos Cascallana, 2008'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Luis Aragones'in, 2010'daysa Beşiktaş 'ta Bernd Schuster'in ekibinde yer almıştı. Emre Belözoğlu'nun daha sonra ekibe eklemek istediği bir diğer isim de atletik performans uzmanı Dolu Arslan'dı.

Güneş, 'gölge teknik direktör'e karşı çıktı

Evet, Şenol Güneş, bu kadar geniş kadroyla gelmesi halinde kamuoyunda bir nevi 'gölge teknik direktör' tartışması yaratacağı için Emre Belözoğlu'na onay vermedi. 6-1'lik Hollanda yenilgisinden sonra Güneş, A Milli Takım'dan ayrıldı. Emre Belözoğlu ise Aykut Kocaman'ın ayrılığından sonra Medipol Başakşehir'in başına geçti.

Başakşehir'e neden götürmedi?

Belözoğlu, Medipol Başakşehir'e Şenol Güneş'e önerdiği isimlerden sadece birini götürdü. O da, ilk etapta listesinde olmayan Dolu Arslan'dı. Aslında Dolu Arslan da Şenol Güneş'e yabancı bir isim değildi çünkü Beşiktaş'ta ekibinde bulunan bir isimdi. Hal böyle olunca Güneş cephesi de "Emre Belözoğlu, milli takıma getirmek istediği isimleri neden kendi çalıştırdığı Başakşehir'e götürmedi" diye soruyor.

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde kimler var?

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinde yer ala bilgilere göre Emre Belözoğlu'nun 7 kişilik teknik ekibinde şu isimler yer alıyor: Yardımcı antrenörler Selçuk Şahin ve Pierre Webo, atletik performans uzumanları Dolu Arslan ve Osman Ateş, maç ve performans analiz uzmanları Metin Çakıroğlu ve Serhat Doğan, kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu.