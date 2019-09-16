Ülkemizde Fenerbahçe ve Karabükspor formaları giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, nihayet kendisine takım bulmayı başardı. Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrıldığı 2018 yazından bu yana boşta olan 32 yaşındaki golcü futbolcu, Belçika ikinci ligi ekiplerinden KVC Westerlo ile sözleşme imzaladı.

Transfer, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulurken yıldız isimle yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkan olarak görev yaptığı Westerlo, yaz transfer döneminde Sarı Lacivertliler'in genç kalecisi Berke Özer ile Galatasaray'dan Recep Gül'ü de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler