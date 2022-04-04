Serie A ekibi Roma'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından fırsat bulamayıp Marsilya'ya kiralık olarak katılan 24 yaşındaki Cengiz Ünder, Fransa'da performansıyla büyük beğeni topladı.

Marsilya, Cengiz'in opsiyonunu kullanacak

Ligde PSG'nin ardından ikinci sırada yer alan Marsilya, birçok maçta takımı ipten alan ve etkili performansıyla göz dolduran Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

5 yıllık sözleşme

Akşam'ın İtalyan basınında derlediği habere göre; mavi beyazlılar Cengiz Ünder'in bonservisini almak için Roma'ya sözleşmesinde yer alan satın alma bedeli olan 8.4 milyon euro ödecek. Marsilya, milli futbolcumuz ile de 5 yıllık sözleşme imzayacak.

Cengiz Ünder'in Marsilya performansı

Bu sezon ligde 2. sırada bulunan ve PSG'yi takibini sürdüren Marsilya'da Fransa Ligue 1'de 8 gol 2 asistle oynayan Cengiz Ünder, toplamda 36 maçta 11 gol 4 asiste imza attı.

Milli Takım 'ın değişmez ismi

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden biri... Cengiz Ünder, Ay yıldızlı formayla 38 maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. (Akşam)