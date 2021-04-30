Süper Lig'de 39. hafta maçında Beşiktaş yarın akşam Hatayspor'u ağırlayacak. Siyah Beyazlılar'ın şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarından birisi olacak bu mücadele için teknik direktör Sergen Yalçın kadro tercihlerini yaptı.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin