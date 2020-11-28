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SON DAKİKA! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu

Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda sakat, cezalı ve coronavirüs vakasına yakalan isimler olmak üzere toplamda 6 isim yer almadı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 18:35 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda konuk olacak Fenerbahçe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda, Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Adem Ljajic; izolasyonda olan Vida, Hasic ve cezalı olan Dorukhan Toköz ile Ersin Destanoğlu yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu:

KALECİ: UTKU YUVAKURAN, EMRE BILGIN 

DEFANS: VALENTIN ROSIER, FRANCISCO MONTERO, FABRICE NSAKALA, WELINTON SOUZA, RIDVAN YILMAZ, SERDAR SAATÇI 

ORTA SAHA: JOSEF DE SOUZA, OĞUZHAN ÖZYAKUP, ATIBA HUTCHINSON, NECİP UYSAL, KARTAL YILMAZ, BERNARD MENSAH 

HÜCUM: KEVIN NKOUDOU, GÜVEN YALÇIN, VINCENT ABOUBAKAR, CYLE LARIN, RACHID GHEZZAL, ATAKAN ÜNER

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