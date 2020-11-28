SON DAKİKA! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu
Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda sakat, cezalı ve coronavirüs vakasına yakalan isimler olmak üzere toplamda 6 isim yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda konuk olacak Fenerbahçe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda, Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Adem Ljajic; izolasyonda olan Vida, Hasic ve cezalı olan Dorukhan Toköz ile Ersin Destanoğlu yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu:
KALECİ: UTKU YUVAKURAN, EMRE BILGIN
DEFANS: VALENTIN ROSIER, FRANCISCO MONTERO, FABRICE NSAKALA, WELINTON SOUZA, RIDVAN YILMAZ, SERDAR SAATÇI
ORTA SAHA: JOSEF DE SOUZA, OĞUZHAN ÖZYAKUP, ATIBA HUTCHINSON, NECİP UYSAL, KARTAL YILMAZ, BERNARD MENSAH
HÜCUM: KEVIN NKOUDOU, GÜVEN YALÇIN, VINCENT ABOUBAKAR, CYLE LARIN, RACHID GHEZZAL, ATAKAN ÜNER