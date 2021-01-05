Son dakika| İşte Beşiktaş transferde 4 hedefi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, stoper ve forvet hamlesi için düğmeye basmıştı. Golcü transferi konusunda boşta bulunan Mario Mandzukic ve sezon başında kulübün kapısından dönüp Hellas Verona’yla anlaşan Nikola Kalinic’i listesinde bulunduran Kara Kartal, yeni isimler için arayışlarını da sürdürüyor. Sezon başında 4.5 milyon Euro’luk maaş talebinden geri adım atan Mandzukic’le temasa geçen yönetim, maksimum 2 milyon Euro’ya çıkmayı planlıyor. Ek olarak İtalyan ekibi Verona’nın Adem Ljajic’e talip olmasının ardından karşılık olarak Kalinic’i isteyen Kara Kartal, bu takas için tarafların anlaşması halinde golcü transferini bu formülle noktalamaya da sıcak bakıyor.

Alanya’yla sözleşmesi bitiyor

Stoperde ise son olarak Aytemiz Alanyaspor’lu Steven Caulker’ı gündemine alan Siyah-Beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması sebebiyle bu ismi ara dönemde düşük bir bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırmak istiyor. Öte yandan Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF’le sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Dusko Tosic’i de stoper transferinde alternatif plan olarak bekleten yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Ocak ayını 1 stoper ve forvet alarak kapatmayı amaçlıyor.