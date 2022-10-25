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Son dakika! İstanbulspor'da yeniden Fatih Tekke dönemi

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın yerine takımın başına eski teknik direktörleri Fatih Tekke'yi getirdiklerini açıkladı. İşte anlaşmanın detayı...

25 Ekim 2022, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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Son dakika! İstanbulspor'da yeniden Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından arayışlarına başlamıştı. İstanbulspor yönetiminin, boşalan görev için eski teknik direktörleri Fatih Tekke ile temasa geçmişti.

Marmara temsilcisi, Osman Zeki Korkmaz'ın yerine takımın başına eski teknik direktörleri Fatih Tekke'yi getirdiklerini açıkladı.

Tekke’nin kulüp tesislerine gelerek İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüşme gerçekleşti ve 5 yıllık sözleşmeye imzalar atıldı.

Yapılan açıklamada "FATİH'in geldi İstanbul!" ifadeleri yer aldı.

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