Beklenen kar yağışı sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok kentinde gerçekleşti. Son bir haftadır yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de dün gece saatlerine kadar kar yağışı görüldü. Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı gerçekleşti.

İstanbul için uyarı

Buzlanma ve don olayına karşı uyaran Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun kar yağışına, buzlanma ve don olayına, rüzgar ve fırtınaya Dikkat!Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır! Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!''