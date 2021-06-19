İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Kandilli'nin aktardığı bilgiye göre, saat 15.07'de meydana gelen depremin merkezi Sultanbeyli olarak belirtildi.

Depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak bildirildi.





VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.