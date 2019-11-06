Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmasında 44 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından 21 ilçede 52 adrese operasyon düzenlendi. Baskında şüphelilerin 44'ü de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca şebeke üyelerine ait bazı lüks araçlara da el konuldu.

Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerden birinin de Küçükçekmece Halkalı'daki bir rezidans dairesi olduğu öğrenildi. Şebekenin lüks daireyi “Para evi” olarak kullandığı belirlendi. Dairedeki bir dolapta tam 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Sanal bahis çetesinin yıllık 50 milyon lira para yönettiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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