Türkiye İstanbul Büyükçekemece'de düzenlenen Corona Virüs partisini konuşuyor. Corona virüs salgınına karşı sık sık evlerden çıkılmaması uyarısı yapılırken son günlerde sosyal medyaya evlerde veya ‘mekân’ haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı. Uzmanlar ise bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE EV PARTİSİ DÜZENLEDİLER

İstanbul Büyükçekmece’de ev kiralayan bir grup, parti düzenledi. Partiye katılanlar, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dip dibe gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA OLDULAR

Partiye katılanları ifşa eden de kendileri oldu. Eğlenenlerden bir kaçı sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak Corona Virüs uyarılarına rağmen parti düzenlediklerini gözler önüne serdi.

11 kişi gözaltına alındı! Ev mühürlendi...

Büyükçekmece'de, eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada eğlence mekanın işletmecisi M. E. Ç.'nin avukatı Abdullah Burak Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğlencenin sosyal medyada paylaşılması üzerine toplumda büyük tepki topladığını belirterek, bunun üzerine emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 15 kişinin ifadesi alındığını söyledi.

Akça, ifadelerinin ardından yaklaşık 10 kişinin serbest bırakıldığını aktararak, müvekkili ve bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.

İŞLETMECİNİN AVUKATI: SOSYAL MEDYADAN DOLAYI AMACINI AŞTI

Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir suçun işlenmediğini savunan Akça, "Sosyal medyadan dolayı olay amacını aşmıştır. Kesinlikle bir parti, ticari amaç söz konusu değildir. Olay şahısların kendi aralarında eğlenmesidir. Müvekkilim de sonradan oraya eğlenmeye gitmiştir" dedi.

Emniyette işlemleri süren şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.