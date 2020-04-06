Son dakika... İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı

Son dakika haberi: İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre Bağcılar'da 4 binada karantina tedbirinin uygulanacağını duyurdu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
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Son dakika... İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 4 binanın karantinaya alındığı ifade edildi.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantinatedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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