Son dakika... İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı
Son dakika haberi: İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre Bağcılar'da 4 binada karantina tedbirinin uygulanacağını duyurdu.
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 4 binanın karantinaya alındığı ifade edildi.
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantinatedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.