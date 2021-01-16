Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

ÇATALCA'DA DA KAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışına ilişkin uyarı yaptı. İşte Yerlikaya'nın mesajı:

"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."

BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı.