İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine yolladığı "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili koronavirüs tedbirleriyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, ''Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak." derken, pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.