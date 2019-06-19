2018 Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'nın başına getirilen Luis Enrique, ailevi sorunlarından ötürü görevine ara vermek zorunda kalmıştı. Mart ayından bu yana takımın başındaki yerini alamayan 49 yaşındaki teknik adamın görevine bugün resmen son verildiği duyuruldu.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, kararı bugün düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşırken Enrique'den boşalan koltuğa ise yardımcısı Roberto Moreno'nun getirildiğini belirtti. Moreno, geçici antrenör olarak görev yaptığı Malta, Faroe Adaları ve İsveç maçlarının tamamından galibiyetle ayrılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler