SON DAKİKA | İspanya Hükümetinden La Liga'nın başlamasına onay

Son dakika gelişmesi... İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önlemleri azaltmaya gittiklerini belirterek İspanya La Liga'nın da 8 Haziran'dan itibaren yeniden başlayabileceğini açıkladı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | İspanya Hükümetinden La Liga'nın başlamasına onay

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, corona virüs ile mücadele sürecinde kaydedilen gelişmeler sonucunda planlanan önlemlerin azaltılmasına ilişkin bir toplantı düzenledi. Sanchez, yaptığı açıklamalarda ülkedeki futbolun durumuna da değindi. 

Başbakan futbolun dönüşü için Haziran'ın ikinci haftasını işaret ederek, "İspanya, gereken her şeyi yaptı. Şimdi önümüzde yeni ufuklar açılıyor. Günlük aktivitelerin çoğunu yeniden kazanma vakti geldi. 8 Haziran'dan itibaren La Liga da futbola dönecek" ifadelerini kullandı. 

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas da maçların 12 Haziran'da başlamasını umduklarını belirtmişti. 8 Haziran'dan sonra futbola dönülebileceği açıklamasıyla 12 Haziran, ligin başlangıç tarihi olarak öne çıktı.

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