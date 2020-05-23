İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, corona virüs ile mücadele sürecinde kaydedilen gelişmeler sonucunda planlanan önlemlerin azaltılmasına ilişkin bir toplantı düzenledi. Sanchez, yaptığı açıklamalarda ülkedeki futbolun durumuna da değindi.

Başbakan futbolun dönüşü için Haziran'ın ikinci haftasını işaret ederek, "İspanya, gereken her şeyi yaptı. Şimdi önümüzde yeni ufuklar açılıyor. Günlük aktivitelerin çoğunu yeniden kazanma vakti geldi. 8 Haziran'dan itibaren La Liga da futbola dönecek" ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas da maçların 12 Haziran'da başlamasını umduklarını belirtmişti. 8 Haziran'dan sonra futbola dönülebileceği açıklamasıyla 12 Haziran, ligin başlangıç tarihi olarak öne çıktı.