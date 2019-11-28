Dünyanın en büyük futbol rekabeti olan Barcelona ve Real Madrid’i karşı karşıya getiren “El Clasico” coşkusu da 3 yıl boyunca D-Smart ekranlarında olacak.

1,19 milyar euroluk toplam değeriyle dünyanın en pahalı takımlarının başında gelen Real Madrid, son şampiyon Barcelona, yaz transfer döneminin flaş takımı Atletico Madrid, Kral Kupası’nın son sahibi Valencia ve şampiyonluk hedefleyen Sevilla’nın kıran kırana mücadelesi D-Smart ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Ligdeki diğer ekipler arasından ise Enes Ünal’ın oynadığı Valladolid, Okay Yokuşlu’nun formasını giydiği Celta Vigo, İsmail Köybaşı’lı kadrosuyla Granada, Athletic Bilbao, Villarreal, Getafe ve sezonun flaş takımı Sociedad lige renk katıyor.

LA LIGA’daki tüm maçlar canlı olarak D-Smart 77. kanal SporSmart’tan izlenebileceği gibi bazı maçlar da D-Smart’ın YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. D-Smart GO ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden maçları izleyebilir, geri alabilir ve durdurup tekrar izleyebilirsiniz.

Tüm maçların özetlerinin yer aldığı LA LIGA TV’de 24 saat boyunca D-Smart’tan izlenebilecek.

15. haftanın Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu ile Enes Ünal’lı Valladolid derbisiyle açıldığı program ise şu şekilde;

29 KASIM CUMA

23.00 İSPANYA LİGİ: CELTA VIGO - VALLADOLID (CANLI) SPOR SMART

30 KASIM CUMARTESİ

15.00 İSPANYA LİGİ: ALAVES – REAL MADRID (CANLI) SPOR SMART

18.00 İSPANYA LİGİ: REAL SOCIEDAD - EIBAR (YOUTUBE - CANLI)

23.00 İSPANYA LİGİ: VALENCIA - VILLARREAL (CANLI) SPOR SMART

1 ARALIK PAZAR

14.00 İSPANYA LİGİ: SEVILLA - LEGANES (CANLI) SPOR SMART

23.00 İSPANYA LİGİ: ATLETICO MADRID – BARCELONA (CANLI) SPOR SMART

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.