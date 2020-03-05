A Spor canlı yayınına konuşan İsmail Kartal şunları söyledi

"Fenerbahçe ile ilgili ortada bir bilgi kirliliği var. Ben herhangi bir teklif almadım, kimseyle görüşmedim. Fenerbahçe'ye gelecek hocaya yardımcılık yapacağım yönümde haberler de var. Bunlar doğru değil. Bir teklif yok. Teklif gelirse sezon sonuna kadar mı gelir bilmiyorum. Bunlar doğru değil. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek lazım. Bu haberlerin nereden çıktığını anlamış değilim. Bugün bazı dostlarımı arayıp bu haberlerin engellenmesini istedim. Doğru olmayan haberlerin çıkmasını anlayamıyorum."

"YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu yorumlamam doğru olmaz. Herkesin kendine göre sorunları vardır. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Yorum yaparsam bu eleştiriye girer ve farklı yerlere gider. Camianın morali bozuk. Dışarıdan bu konuya yorum yapmak doğru olmaz."

"SEZON SONUNA KADAR DİNLENMEK İSTİYORUM"

"Şu anda hiçbir kulüpten teklif almadım. Biraz dinlenmek istiyorum. Geleceğimle ilgili başarılı olacağım bir teklif olursa ekibimle konuşup değerlendiririz. Şu anda bir şey yok. Sezon sonuna kadar dinlenmek istiyorum"