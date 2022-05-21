Süper Lig 'in 38. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın (2) golleriyle 5-0 mağlup eden Fenerbahçe , sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. 14 maçlık yenilmezlik serisiyle sezona nokta koyan ve Şampiyonlar Ligi bileti Kanarya'da teknik patron İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Böylesine güzel bir şehir daha güzel yerlerde olmayı hak ediyor'

Çok yüksek tempoda oynamalarına rağmen 3 puanı almayı bildiklerini belirten ve Malatya şehrinin daha güzel yerlerde olması gerektiğini dile getiren Kartal, ''Maçla ilgili çok konuşacak bir şey yok. Rakibimizin durumu ortada. Hocaları ile konuştum. Allah yardımcıları olsun. Böylesine güzel bir şehir daha güzel yerlerde olmayı hak ediyor. Malatya’nın da yolu açık olsun. Oyuna iyi başladık. İlk dakikalarda o golleri atsak daha farklı olabilir ama bir oyuncuları atılınca işimiz daha kolaylaştı. Çok yüksek tempoda oynamasak da maçı farklı kazanmasını bildik.'' dedi.









'Geldiğim de onların ne istediğini biliyorum, demiştim'

Bugün itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ve başarılı olduğunu düşündüğünü aktaran Kartal, Samandıra personeline, oyuncu grubuna, ekibine ve Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür etti, şunları söyledi: ''Oyuncularımı tebrik ederim. 5, 5.5 aydır buradayız. Bu süreç içerisinde Samandıra personeline çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Verdiğim mesajları gayet güzel bir şekilde algılayarak bizi yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu destekle biz de onlara çok güzel reaksiyon gösterdik. Geldiğim de onların ne istediğini biliyorum, demiştim. Biz onlara istediklerini verdiğimizi düşünüyorum.''

'Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti'

''Gerek oyun gücü, gerek mücadele gücü, gerek Fenerbahçe ruhu ve karakteri olarak, bunların hepsini gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Camianın birleşmesini sağladık. Bunların hepsini yapan oyuncu grubumdur. Oyuncularımın ortaya koyduğu müthiş, coşkulu, enerjisi yüksek, birbirimize ve birbirlerine saygılı bir şekilde çalışarak çok güzel sonuçlar elde ettik. Çok güzel maçlar çıkardık. İyi oynayarak, iyi mücadele ederek bunları gerçekleştirdik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 45 bin, 50 bin kişi her maçımızda takımı destekleyen bu müthiş taraftarlarımızın, camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti.









'Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı neyse o olsun'

''Ben bütün bunları hayal ederek göreve başlamıştım. Bunları başarabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte söylediğim gibi ilk gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim. Bugün itibarıyla, bu maç itibarıyla burada, Fenerbahçe’de kontratım bitti. Bundan sonraki süreçte yine söylüyorum kararı Başkanımız, Yöneticilerimiz verecek. Ne olup biteceğini bilmiyorum. Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı neyse o olsun.”

İsmail Kartal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İkinci yarının lideri; Fenerbahçe’dir. İkinci yarının en çok gol atan takımı yine Fenerbahçe, biz olduk. Bu gururu oyuncularım sayesinde elde ettik. Bütün Fenerbahçe camiasına bu hayırlı olsun. Biz bugünlere oyuncularımızla birlikte çok çalışarak ki göreve geldiğimde bazı şeyler söylemiştim, ben o günlerde neredeysem bugün de aynı yerdeyim; disiplin, otoriter bir yaklaşım, birbirimize olan saygılı yaklaşım, çok çalışarak ve ne istediğimi oyuncularıma çok net bir şekilde anlattım. Onlar da bunları gördüler, anladılar, kabul ettiler ve beraberce, adaletli bir şekilde, hep beraber birbirimize saygı duyarak biz bugünlere geldik. Onun için oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bugün bu seviyeye gelen Fenerbahçe Futbol Takımında en büyük pay sahibi oyuncularım ve taraftarlarımdır.”

'O şampiyonluk da camiamıza, ülkemize armağan olsun'

Bundan sonraki sürece dair soru üzerine Kartal, “Hayırlısı ne ise o olsun. Ben böyle bir adamım. Bir de unutmadan geçmemeyeyim Dünya Şampiyonu olan kadın boksörlerimizi tebrik ediyorum. O şampiyonluk da camiamıza, ülkemize armağan olsun.” cevabını vererek sözlerini noktaladı.







