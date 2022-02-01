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Son dakika! Islam Slimani Sporting'e geri döndü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani eski takımına geri döndü. Lyon ile sözleşmesi feshedilen futbolcu Portekiz ekiplerinden Sporting'e transfer oldu.

01 Şubat 2022, Salı 01:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Islam Slimani Sporting'e geri döndü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani eski takımı Sporting'e geri döndü

Lyon yaptığı açıklamada Ocak 2021'de Leicester City'den ücretsiz transfer edilen ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Islam Slimani'nin sözleşmesinin feshi için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Cezayirli golcünün 2013-16 yılları arasında formasını giydiği Portekiz ekibi Sporting'e geri döneceği belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe 'de de kiralık olarak forma giyen Slimani, bu sezon 16 maçta, 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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