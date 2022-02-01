Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Cezayirli santrafor Islam Slimani eski takımı Sporting'e geri döndü

Lyon yaptığı açıklamada Ocak 2021'de Leicester City'den ücretsiz transfer edilen ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Islam Slimani'nin sözleşmesinin feshi için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Cezayirli golcünün 2013-16 yılları arasında formasını giydiği Portekiz ekibi Sporting'e geri döneceği belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe 'de de kiralık olarak forma giyen Slimani, bu sezon 16 maçta, 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



