Teknik direktörlüğe Ümit Karan'ı, CEO’luk görevine ise Jan Olde Riekerink'i getiren İskenderunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Misli.com 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen İskenderunspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray , Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısından büyük umutlarla çıkan ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Aydın Yılmaz, önümüzdeki sezon İskenderunspor'da forma giyecek.

10 takımda forma giydi

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Aydın, sırasıyla Manisaspor, Başakşehir, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Pribram ve Menemenspor'da forma giydi.

9 kupa kazandı

33 yaşındaki Aydın Yılmaz, Süper Lig 'de oynadığı 116 maçta 4 gol, 15 asisti bulunuyor. Bir döneme damga vurması beklenen Aydın, kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 kez de Süper Kupa kazandı.







